Сравнение с 1938 годом: политтехнолог сказал, чего ожидать от Мюнхенской конференции

Безопасность Украины является одной из важных тем на нынешней Мюнхенской конференции. И неуместно ее сравнивать с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Судетскую область Чехословакии "отдали" нацистской Германии.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что можно привязать сюда аналогии. Но они лишь иногда частично будут соответствовать реальности. Никто не собирается "сливать" Украину. Но, конечно, есть некоторые тревожные сигналы, с которыми нужно работать.

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Были неоднозначные заявления от США

Как отметил Шейтельман, европейские страны собираются и в дальнейшем поддерживать Украину. А на Мюнхенской конференции тщательно уделили внимание войне в Украине. Владимир Зеленский принимал участие в круглом столе в первый день. А уже 15 февраля будет еще одна речь президента Украины.

Также в последнее время были некоторые неоднозначные заявления от команды Трампа. К примеру, спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог заговорил, что "территориальные потери Украины могут быть закреплены в определенном соглашении. Но не обязательно его признавать".

Он говорит о каком-то договоре об оккупированных территориях. И мы не обязаны его признавать. В смысле? Мы подпишем такой договор, который не надо признавать? Если через 10 лет Россия захочет провести в Мариуполе или Донецке Олимпиаду, то нам это просто не признавать? Нет. Это так не работает,

– сказал Шейтельман.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты хотят долговременного мира, который не будет нарушен через несколько лет.

Глава Офиса Президент Украины подтвердил, что Штаты заинтересованы в стабильном мире. Там осознают, что нашему государству нужны гарантии безопасности. Но какого-то конкретного плана от США украинская делегация пока не услышала.