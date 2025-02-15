Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що можна прив'язати сюди аналогії. Але вони лише інколи частково відповідатимуть реальності. Ніхто не збирається "зливати" Україну. Але, звісно, є деякі тривожні сигнали, з якими потрібно працювати.

До теми Другий день Мюнхенської конференції, виступ Зеленського: головні заяви та що очікувати Україні

Були неоднозначні заяви від США

Як наголосив Шейтельман, європейські країни збираються і надалі підтримувати Україну. А на Мюнхенській конференції ретельно приділили увагу війні в Україні. Володимир Зеленський брав участь у круглому столі в перший день. А вже 15 лютого буде ще одна промова президента Україна.

Також упродовж останнього часу були деякі неоднозначні заяви від команди Трампа. До прикладу, спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келлог заговорив, що "територіальні втрати України можуть бути закріплені в певній угоді. Але не обов'язково її визнавати".

Він говорить про якийсь договір про окуповані території. І ми не зобов'язані його визнавати. В сенсі? Ми підпишемо такий договір, який не треба визнавати? Якщо через 10 років Росія захоче провести в Маріуполі чи Донецьку Олімпіаду, то нам це просто не визнавати? Ні. Це так не працює,

– сказав Шейтельман.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати хочуть довготривалого миру, який не буде порушений через кілька років.

Голова Офісу Президент України підтвердив, що Штати зацікавлені у стабільному мирі. Там усвідомлюють, що нашій державі потрібні гарантії безпеки. Але якогось конкретного плану від США українська делегація поки не почула.