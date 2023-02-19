Второй шаг к ответственности России: дипломат подвел итоги Мюнхенской конференции

Темой прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности была угроза вторжения России на территорию Украины. А в этом году речь шла не только о самой войне, но и об ответственности за преступления, совершаемые страной-агрессором на нашей территории.

Мюнхенская конференция за последние 15 лет стала центральной площадкой для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Игорь Харченко. Он вспомнил, что именно на этой площадке выступал Владимир Путин в 2007 году с программным заявлением, которое назвали "закат Европы".

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Более жесткий шаг

По его словам, если сравнивать встречу в Мюнхене с нынешней, то разница есть. Ведь сегодня действительно артикулируется самое главное – что должна наступить ответственность России.

Он отметил, что Камала Харрис, вице-президент США, выступила с очень мощным заявлением, в том числе по этому поводу.

"И это уже второй шаг – более жесткий. Первый состоялся несколько месяцев назад, когда лидеры "группы 7-ми" намекнули, что ответственность за совершение преступлений против человечества России – ее руководителям и всем исполнителям – избежать не удастся", – подчеркнул дипломат.

Какие шаги нужны для того, чтобы привлечь к ответственности Россию: смотрите видео

В войне находится одно государство – Украина

Он отметил, что сейчас Украина вместе с партнерами работают над созданием эффективного механизма международного трибунала над военными преступниками, совершившими преступления против человечества. И эта работа очень важна.

Конечно, все двигается не так быстро, как хотелось. Но помним, что в войне находится одно государство – Украина, на которую совершила агрессию соседняя Россия,

– подчеркнул собеседник.

Он отметил, что все государства цивилизованного мира, отличаются от меньшего остального мира во главе с Россией, тем, что они привыкли "играть по правилам". И все правила, которые существовали в этом цивилизованном мире, Россия нарушила.

"Именно потому, нарушившие эти правила, совершившие преступления, должны понести ответственность ", – резюмировал Игорь Харченко.

Мюнхенская конференция безопасности: важное