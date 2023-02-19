Мюнхенська конференція за останні 15 років стала центральним майданчиком для обговорення питань європейської безпеки. Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України Ігор Харченко. Він згадав, що саме на цьому майданчику виступав Владімір Путін у 2007 році з програмною заявою, яку назвали "закат Європи".

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Більш жорсткий крок

За його словами, якщо порівнювати цьогорічну зустріч в Мюнхені з торічньої, то різниця є. Адже сьогодні, дійсно, артикулюється найголовніше – що має настати відповідальність Росії.

Він зазначив, що Камала Харріс, віцепрезидент США, виступила з дуже потужною заявою, зокрема з цього приводу.

"І це вже другий крок – більш жорсткий. Перший відбувся кілька місяців тому, коли лідери "групи 7-ми" натякнули, що відповідальність за скоєння злочинів проти людства Росії – її керівникам і всім виконавцям – уникнути не вдасться", – наголосив дипломат.

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У війні перебуває одна держава – Україна

Він зауважив, що зараз Україна разом з партнерами працюють над створення ефективного механізму міжнародного трибуналу над військовими злочинцями у скоєнні злочинів проти людства. І ця робота надзвичайно важлива.

Звичайно, все рухається не так швидко, як хотілось. Але пам'ятаємо, що у війні перебуває одна держава – Україна, на яку вчинила агресію сусідня Росія,

– підкреслив співрозмовник.

Він відзначив, що всі держави цивілізованого світу, відрізняються від меншої решти країн світу на чолі з Росією, тим, що вони звикли "грати по правилах". І всі правила, які існували в цьому цивілізованому світі Росія порушила.

"Саме тому, ті, хто порушив ці правила, хто скоїв злочини, мусять понести відповідальність", – резюмував Ігор Харченко.

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