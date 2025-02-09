Все может быстро закончиться: какой план у Трампа на Мюнхенскую конференцию

В Германии в течение 14 – 16 февраля состоится конференция по безопасности. Украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский, другие страны также будут представлены на самых высоких уровнях.

Понятно, что внимание всех будет обращено на поведение американцев. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что позиции европейских представителей нам известны.

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Какие ожидания от конференции в Мюнхене

Скорее всего, европейцы будут говорить о продолжении помощи, ее усиление, но без особых прорывов. Поэтому самое важное, что скажут представители США. Как известно, в Германию отправится вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Важно, подтвердят ли они готовность помогать Украине, или наоборот скажут, что это не их проблемы. Посмотрим на то, что будет,

– сказал Игорь Эйдман.

Однако, стоит различать поведение американских чиновников и самого Дональда Трампа. Вряд ли, Келлог, Марко Рубио выдвинут неприемлемые условия для Украины, но в любой момент может появиться Трамп и отбросить любые рациональные позиции.

Поэтому не надо обольщаться, потому что все может очень быстро закончиться, если Трамп так решит. Но стоит надеяться на лучшее,

– добавил политолог.

Заметим, на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский представит свой план завершения войны. В Офисе Президента отметили, что сегодня "мы очень близки к настоящему миру".

К тому же в Германии в 2025 году пройдут выборы. Вряд ли победу одержат пророссийские партии, их рейтинги, хоть и растут, но не существенно.