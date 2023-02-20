Наконец-то заговорили о мире без России, – политолог проанализировал Мюнхенскую конференцию

На нынешней Мюнхенской конференции безопасности рассматривалось много вопросов по скорейшей нейтрализации страны-агрессора. Именно поэтому это мероприятие в Мюнхене было жестко антироссийским.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что помимо важных вопросов, связанных с войной в Украине и агрессии окупантов, также рассматривалась проблема репарации, которую Россия публично должна выплатить Украине.

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Политолог подчеркнул, что на Мюнхенской конференции безопасности наконец заговорили о мире без России.

"Они еще не придумали мир без России, но они начали его искать. И что делать, чтобы Россия распалась", – отметил он.

Не уделяется время будущему Украины

Давидюк вспомнил, что на украинском ланче во время Мюнхенской конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что Запад слишком много времени уделяет будущему России. Но вообще не уделяет времени будущему Украины.

По ее словам, путь к этому будущему очень прост и его прошла Финляндия – ЕС, НАТО и супер успешное внутреннее общество, классно зарабатывающее, где классная медицина, образование, достаток.

Политолог также подчеркнул, что Санна Марин, премьер Эстонии Кайя Каллас и другие участники мероприятия говорили о вопросах репарации.

Все они отмечали, что нужно заставить Россию заплатить Украине. Надо начать этого "пса" тыкать в ту проблему, которую он создал - в войну, и заставлять платить и унижать. Потому что все, кто считает, что нужно дать возможность Путину "сохранить лицо", они наоборот подбрасывают дров в "костер" и подчеркивают: говорим о мире, но оккупанту заплатим за оккупацию,

– считает он.

По его мнению, Россию нужно заставить публично платить репарации и запустить внутренние процессы, в которых страна-агрессор должна пройти терапию самопризнания преступления, понимание, что преступление это было плохо. И внутри общества должны пройти эти процессы.

Политолог про Мюнхенскую конференцию, где говорили про мир без Росии: смотрите видео

"В свое время это произошло, например, в фашистской Германии, и именно в Мюнхене произошло переосмысление Германии. Там рядом город Нюрнберг, где состоялся процесс над фашистами Мюнхена, и теперь нужно сделать такой процесс над кремлевскими оккупантами", - отметил Николай Давидюк.

О чем говорили на Мюнхенской конференции безопасности