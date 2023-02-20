Наконец-то заговорили о мире без России, – политолог проанализировал Мюнхенскую конференцию
На нынешней Мюнхенской конференции безопасности рассматривалось много вопросов по скорейшей нейтрализации страны-агрессора. Именно поэтому это мероприятие в Мюнхене было жестко антироссийским.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что помимо важных вопросов, связанных с войной в Украине и агрессии окупантов, также рассматривалась проблема репарации, которую Россия публично должна выплатить Украине.
Смотрите также Вице-президент США официально обвинила режим Путина в преступлениях против человечества
Политолог подчеркнул, что на Мюнхенской конференции безопасности наконец заговорили о мире без России.
"Они еще не придумали мир без России, но они начали его искать. И что делать, чтобы Россия распалась", – отметил он.
Не уделяется время будущему Украины
Давидюк вспомнил, что на украинском ланче во время Мюнхенской конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что Запад слишком много времени уделяет будущему России. Но вообще не уделяет времени будущему Украины.
По ее словам, путь к этому будущему очень прост и его прошла Финляндия – ЕС, НАТО и супер успешное внутреннее общество, классно зарабатывающее, где классная медицина, образование, достаток.
Политолог также подчеркнул, что Санна Марин, премьер Эстонии Кайя Каллас и другие участники мероприятия говорили о вопросах репарации.
Все они отмечали, что нужно заставить Россию заплатить Украине. Надо начать этого "пса" тыкать в ту проблему, которую он создал - в войну, и заставлять платить и унижать. Потому что все, кто считает, что нужно дать возможность Путину "сохранить лицо", они наоборот подбрасывают дров в "костер" и подчеркивают: говорим о мире, но оккупанту заплатим за оккупацию,
– считает он.
По его мнению, Россию нужно заставить публично платить репарации и запустить внутренние процессы, в которых страна-агрессор должна пройти терапию самопризнания преступления, понимание, что преступление это было плохо. И внутри общества должны пройти эти процессы.
Политолог про Мюнхенскую конференцию, где говорили про мир без Росии: смотрите видео
"В свое время это произошло, например, в фашистской Германии, и именно в Мюнхене произошло переосмысление Германии. Там рядом город Нюрнберг, где состоялся процесс над фашистами Мюнхена, и теперь нужно сделать такой процесс над кремлевскими оккупантами", - отметил Николай Давидюк.
О чем говорили на Мюнхенской конференции безопасности
- Вице-президент США Камала Гаррис во время Мюнхенской конференции отметила, что начинала свою политическую карьеру как прокурор, поэтому может оценить доказательства преступлений российской армии в Украине и не сомневается в том, что имеющиеся факты свидетельствуют о совершении Россией преступлений против человечности.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны Запада извлекли важные уроки из этой войны. Важнейший из них – мир должен обеспечивать Украину всем необходимым для победы над Россией.
- Глава Правительства Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции отметил, что Запад должен обеспечить Украине гарантии безопасности. В то же время, по его словам, Европа должна поставлять Украине столько техники, сколько потребуется.