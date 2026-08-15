Россия убила 3-месячного младенца в Марганце, удар пришелся по многоэтажному дому

В ночь на 15 августа Россия продолжила циничный террор в Днепропетровской области. Она собственными руками убила младенца.

О подробностях рассказал глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.

Каковы последствия атаки

Россия в городе Марганец убила 3-месячного мальчика. Террористы нацелились беспилотниками на многоэтажку.

В результате ночной атаки еще 11 человек получили ранения, 7 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Среди раненых также двое детей – 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

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Напомним, что ночью от российских обстрелов пострадала и Запорожская область. Россияне вновь провели атаку на "Эпицентр" в Запорожье, а также на промышленное предприятие.