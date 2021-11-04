"Мне по барабану": водитель на Ровненщине не пустил полицию проверить соблюдение COVID-правил
Источник:телеграм Rivne_1283
В Ровненской области водитель маршрутки не пустил в салон правоохранителей. Они намеревались проверить сертификаты вакцинации у пассажиров и соблюдение карантинных правил.
Инцидент произошел в транспортном средстве сообщением "Дубно – Луцк". Видео опубликовали в социальных сетях.
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На видео видно, что маршрутку остановили посреди трассы. Патрульный попросил водителя открыть дверь, чтобы проверить соблюдение карантинных правил.
В то же время мужчина решил не пустить правоохранителей. Он заявил, что не понимает, на основании чего правоохранители будут проводить проверку.
На основании чего хотите проверять? Мне по барабану,
– эмоционально отреагировал водитель.
Патрульный ответил мужчине, пояснив, что есть постановление правительства, на основании которого они и проверяют транспорт. В то же время водитель заявил, что не разрешает полицейскими заходить в автобус. В то же время выходить тоже не собирался.Отметим! Ровненская область с 26 октября находится в красной зоне.
Водитель маршрутки не пустил правоохранителей: смотрите видео
Проверки транспорта в Украине
- Согласно правилам, общественным транспортом имеют право пользоваться пассажиры, имеющие сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
- Правоохранители объяснили, как именно будут осуществлять проверки. Там отметили, что никто у входа в метро не будет стоять.
- В соцсетях пользователи сообщают, что в Киеве выборочно проверяют соблюдение карантинных ограничений.