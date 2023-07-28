Верхние этажи высотки в Днепре были не заселены, а по зданию СБУ враг бил в третий раз

В Днепре вечером 28 июля Россия дважды попала ракетами по центру. Впервые попали в здание СБУ, во второй – по многоэтажке. Чудом обошлось без жертв.

Повезло, в частности, потому, что верхние этажи высотки пока не были заселены. Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец со ссылкой на своего представителя в регионе Михаила Карпенко.

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Он уточнил, что первое попадание было в здание СБУ. Предварительно там без жертв и пострадавших, но разрушена угловая часть здания.

Второе попадание пришлось в многоэтажный жилой дом. Разрушены верхние этажи, которые, к счастью, были не заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать

Впоследствии эти слова подтвердил и глава ОВА Сергей Лысак на коротком брифинге.

Одна ракета попала в ЖК Женева и частично его разрушила. К счастью, это здание еще не было введено в эксплуатацию, там не было много людей. В основном там находились строители. Вторая ракета частично разрушила админздание СБУ,

– сказал он.

Также глава ОВА добавил, что все здания уже осмотрели и известно о 9 пострадавших, 3 из них обратились за помощью самостоятельно.

Что сообщил мэр Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов добавил, что дом, в который попали, был вторым в очереди на продажу, именно поэтому жителей там не было. Сейчас разбирают завалы, убирают территорию и подсчитывают ущерб.

По его словам, также очень повезло, что здание СБУ оказалось пустым, но оккупанты все равно упрямо уже в третий раз туда запускают свои ракеты.

Правда, местные жители заявляют, что дом был введен в эксплуатацию. В некоторых квартирах уже жили, а в других делали ремонт.

Что известно о пострадавших

Пострадавшие – 9 человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро со рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома.

Враг, вероятнее всего, ударил по Днепру двумя "Искандерами". Это произошло еще до объявления воздушной тревоги в регионе. Кроме того, циничный обстрел пришелся на День украинской государственности.