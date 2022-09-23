Во время мобилизации в рф больше всего "гребут" мужчин других национальностей: какая цель кремля
Путин объявил в россии "частичную" мобилизацию, хотя гребут всех подряд. В частности, многих мужчин мобилизуют из оккупированного Крыма, а также из отдаленных регионов – якутии, бурятии, дальнего востока и т.д. Вероятно, россия хочет "утилизировать" на войне людей этих национальностей.
Об этом 24 каналу сказал адвокат и правозащитник Николай Полозов. По его словам, российские власти мобилизуют многих крымчан, потому что так пытаются одновременно решить и крымско-татарский вопрос.
Какие волны россия будет бросать мобилизованных на войну и какие угрозы это создает для ВСУ
Он отметил, что количество мобилизованных крымских татар существенно превышает в процентном отношении количество других мобилизованных мужчин в россии. Такая жесткая мобилизация видна еще в нескольких регионах рф, в частности:
- на дальнем востоке,
- в якутии,
- в бурятии и других.
Фактически по национальным окрестностям происходит "выгребание" мобилизованных мужчин. Таким образом, кремль решает еще и задачу сепаратизма в регионах. Конечно, территория усложняется блок-постами. Так что, очевидно, какое-то количество людей действительно могут отправить на войну,
– объяснил Полозов.
По его мнению, россия хочет "утилизировать" этих людей. "Учитывая то, как российская армия ведет свою деятельность, нет сомнений, что мобилизованных после учебы бросят сразу на линию фронта", – сказал он.
"Мы видим, что гребут практически всех – и кривых, и косых, и безногих , это для россии значение не имеет", – подчеркнул Полозов.
Как избежать мобилизации
Правозащитник отметил, что есть несколько этапов это сделать:
- лучше всего – это попытаться сбежать за пределы россии или хотя бы изменить место жительства,
- не отвечать на звонки, не открывать дверь,
- не брать повестку и нигде не расписываться (за это будет только административное наказание и штраф)
- если повестку таки взяли, то за ней никуда не идти,
- если человек уже окажется на призывном пункте, то оттуда можно скрыться, хотя тогда присудят 5 или 7 лет лишения свободы,
- а если человек оказался на линии фронта, то нужно сразу сдаться в плен ВСУ.
Полозов рассказал о мобилизации в россии: видео
Мобилизация в россии: последние новости
- У путина еще есть иллюзии, что он может изменить ход войны. Для этого он и объявил мобилизацию. Россия после объявления о частичной мобилизации активно собирает "пушечное мясо", чтобы отправить на войну. Так, в Улан-Уде студентов хватают прямо на занятиях, а в местных ТЦ устраивают облавы.
- Сразу после объявления мобилизации в оккупированном Крыму начали ловить мужчин на улице и отправлять в военкоматы. Среди мобилизованных жителей полуострова преобладают татары.
- Россияне безропотно выполняют приказы своего бункерного диктатора, отправляющего русских мужчин насмерть. Матери, сестры и жены плачут, ведь понимают, что вряд ли увидят своих мужчин живыми.
- Военный обозреватель Иван Яковина считает, что лидер россии боялся мобилизации, потому что она свидетельствует о проблеме его армии на фронте. Однако у путина не было другого выбора.
- На фоне объявления частичной мобилизации в россии и волны желающих уехать за границу, в Финляндии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора. То же касается и виз.