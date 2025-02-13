"Контракт 18-24": Лазуткин сказал, что добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем

Добровольцам 18 – 24 лет, которые решили заключить контракт с ВСУ, могут отказать в службе в армии. Это может произойти, если окажется, что эти люди имеют проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире "Радио Свобода". Речь идет о службе в ВСУ в рамках проекта "Контракт 18 – 24".

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Почему добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем

Дмитрий Лазуткин отметил, что представители бригад прежде всего отбирают тех добровольцев, кто может выполнять задачи, предусмотренные штатными должностями. Поэтому отбор на службу зависит от тех представителей бригад, которые будут эту рекрутинговую часть выполнять.

Понятное дело, что если будет какой-то неадекватный человек, скажем так, с расшатанной психикой, то он может быть опасным в подразделении. И вряд ли ему дадут возможность подписать контракт. Будут подбирать, так сказать, команду под себя,

– пояснил представитель Минобороны.

В то же время Лазуткин отметил, что молодые добровольцы смогут вне очереди проходить военно-врачебную комиссию в самостоятельно выбранных медицинских учреждениях. В постановлении прописаны эти моменты, и проблем с очередями или какими-то другими нюансами не будет.

"Человек, который готов психологически присоединиться к армии, проходит обычно ВВК довольно быстро, если у него там нет действительно серьезных проблем со здоровьем", – подчеркнул спикер.

Обратите внимание! Обязательной мобилизации с 18 лет нет. Призвать на службу могут только некоторые категории мужчин.

К слову, подать заявку на подписание контракта молодые украинцы, в возрасте от 18 до 24 лет, могут через приложение Резерв+. Там можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18 – 24".