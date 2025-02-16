Проект "Контракт 18 – 24": в 28-й ОМБр рассказали о количестве заявок в первые дни

За первые 3 дня с начала проекта "Контракт 18 – 24" 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода получила около 300 заявлений. С каждым днем туда обращается все больше людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника рекрутинговой группы бригады Дениса Швыдкого в эфире телемарафона. После обработки заявлений к подписанию контрактов готовы уже 50-60 человек.

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Какие детали рассказал Швыдкий

К слову, "Рыцарская бригада" является одной из 6 бригад, на которые распространяется новая программа контрактной службы. Кроме 28-й ОМБр, в список входят 72-я, 95-я, 38-я, 10-я и 92-я бригады.

Наша бригада является ярким примером перехода к натовским стандартам. Мы полностью сопровождаем людей, которые к нам обращаются с желанием поступить на службу, в том числе на этапе ВЛК. Далее идет базовая военная подготовка, у нас есть инструкторы, которые учились в странах НАТО и имеют опыт боевых действий,

– говорит Швыдкий.

В 28-й ОМБр активно развивают службу сопровождения, которая оказывает поддержку военным после ранения или увольнения. Также разрабатывают программу обеспечения военнослужащих жильем.

По словам Быстрого, когда люди поймут все преимущества этой программы, количество желающих увеличится.

Напомним, Министерство обороны Украины ввело новый "Контракт 18 – 24" для молодежи, включающий финансовые пакеты до 2 миллионов гривен, социальные гарантии и профессиональную подготовку. Заявку на контракт можно подать через сайт 18-24.army.gov.ua или приложение Резерв+.