Мужчины от 18 до 24 лет могут заключать контракт в приложении Резерв+
Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет отныне могут подавать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в приложении Резерв+. В приложении можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и выбрать бригаду для службы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
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Мужчины до 24 лет могут подать заявку на контракт в Резерв+
Вышла обновленная версия приложения Резерв+ и теперь мужчины в возрасте от 18 до 24 лет могут подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18 – 24" в один клик. Обновление уже доступно для iOS и Android.
Стоит отметить, что обязательной мобилизации с 18 лет нет. Призвать на службу могут только некоторые категории мужчин.
В Минобороны добавили, что в приложении можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18 – 24".
Напомним, что "Контракт 18 – 24" – это добровольная возможность для граждан 18 – 24 лет присоединиться в ряды ВСУ на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом. Говорится о следующих возможностях:
- бесплатный проезд и коммунальные льготы;
- обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;
- право на выезд за границу после 1 года службы;
- возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК.
К тому же военнослужащим 18 – 24 года, подписавших контракт, будут доступны такие социальные гарантии:
- ипотека под 0.0% годовых после окончания контракта (в рамках инициативы еОселя);
- выбор части и специальности;
- компенсация аренды жилья на время службы;
- медицинское обеспечение, стоматология и зубопротезирование.
Кроме того, молодые военнослужащие будут получать выплату в размере 1 миллиона гривен. Эта сумма разделена на 3 выплаты.