Мужчины от 18 до 24 лет могут заключать контракт в приложении Резерв+

Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет отныне могут подавать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в приложении Резерв+. В приложении можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и выбрать бригаду для службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Мужчины до 24 лет могут подать заявку на контракт в Резерв+

Вышла обновленная версия приложения Резерв+ и теперь мужчины в возрасте от 18 до 24 лет могут подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18 – 24" в один клик. Обновление уже доступно для iOS и Android.

Стоит отметить, что обязательной мобилизации с 18 лет нет. Призвать на службу могут только некоторые категории мужчин.

В Минобороны добавили, что в приложении можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18 – 24".

Напомним, что "Контракт 18 – 24" – это добровольная возможность для граждан 18 – 24 лет присоединиться в ряды ВСУ на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом. Говорится о следующих возможностях:

бесплатный проезд и коммунальные льготы;

обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;

право на выезд за границу после 1 года службы;

возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК.

К тому же военнослужащим 18 – 24 года, подписавших контракт, будут доступны такие социальные гарантии:

ипотека под 0.0% годовых после окончания контракта (в рамках инициативы еОселя);

выбор части и специальности;

компенсация аренды жилья на время службы;

медицинское обеспечение, стоматология и зубопротезирование.

Кроме того, молодые военнослужащие будут получать выплату в размере 1 миллиона гривен. Эта сумма разделена на 3 выплаты.