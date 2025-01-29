Является ли идея о стимулах для 18 –25-летних шагом к их принудительной мобилизации: в Раде ответили

В Офисе Президента Украины почти завершили разработку реформы призыва 18 –25 летних парней. У Зеленского хотят пополнить армию молодыми людьми, в частности, мотивируя их финансовыми стимулами.

Нардеп, член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью УНИАН рассказал, есть ли добровольный контракт для 18 – 25-летних, который готовится предложить власть, первым шагом к всеобщей мобилизации мужчин этой возрастной категории, передает 24 Канал.

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Будет ли всеобщая мобилизация юношей

По словам Вениславского, пока вообще речь не идет о принудительной мобилизации для молодежи 18 – 25 лет. Чиновник подчеркнул, что в 2024 году было определенное количество людей этого возраста, которые заключили контракт по собственному желанию. Чиновник уточнил, что не может назвать точную цифру людей, о которой идет речь, поскольку это закрытая информация. Впрочем, нардеп добавил, что это "не одна тысяча" желающих.

Также Вениславский добавил, что в Раде еще нет законопроекта относительно стимулов для парней 18 – 25 лет. Профильный комитет уже имеет наработки, но вопрос остается в бюджете.

Обратите внимание! Президент Зеленский выступил против снижения призывного возраста до 18 лет.

К слову, на сегодня в Украине лицо становится военнообязанным в 25 лет, но есть исключения, когда мобилизация возможна раньше, в частности для тех, кто закончил военную кафедру или военное учебное заведение.