Может ли работодатель уволить работника, которого мобилизовали

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины, которых призвали, имеют возможность уволиться с работы по собственному желанию или по соглашению сторон.

В то же время, в соответствии с законодательством, за работниками, которых мобилизовали на военную службу во время действия особого периода, на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность, передает 24 Канал.

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Изменения в получении отсрочки работниками

Работодатель не может отказать работнику в выдаче трудовой книжки по его требованию во время военного положения.

Напомним, что с 1 декабря начали действовать новые правила в бронировании работников критических предприятий. Отныне оно происходит исключено через "Дію". Получить отсрочку могут работники, которые:

работают в критической компании;

имеют зарплату в размере не менее 2,5 минимальных зарплат;

состоят на воинском учете;

обновили свои персональные данные;

не находятся в розыске;

Обратите внимание! Бронь, которую выдали работнику до 1 декабря 2024 года, будет действительной не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Бронь работникам предоставляется на срок действия контракта по предоставлению услуг ВСУ или не дольше, чем на 12 месяцев.