Может ли оформить отсрочку от мобилизации военнообязанный, который находится за границей

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от службы в рядах ВСУ.

Некоторые из военнообязанных граждан, которые находятся за рубежом, также могут воспользоваться этим правом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал юридической компании INSEININ.

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Может ли оформить отсрочку военнообязанный за рубежом

Юристы объяснили, что отсрочка от мобилизации оформляется в порядке, который предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Соответственно существует два механизма оформления отсрочки:

личная подача документов в ТЦК и СП;

дистанционное оформление отсрочки через приложение Резерв+.

Через приложение Резерв + отсрочку могут оформить мужчины, которые находятся на учете в районном ТЦК и СП, данные о котором есть в реестре "Оберіг".

Отсрочку через мобильное приложение Резерв + можно оформить только по трем основаниям:

лица с инвалидностью I – III группы при наличии действительного пенсионного удостоверения;

военнообязанные, которые находятся в браке и на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения, которые получают последовательное образование.

При наличии других оснований, военнообязанные не могут оформить отсрочку, находясь за границей.