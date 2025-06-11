Мобилизация ВПЛ: предусмотрена ли отсрочка и штрафы для переселенцев
- Внутренне перемещенные лица подлежат призыву в армию и должны стать на воинский учет по месту фактического проживания.
- ВПЛ не имеют автоматической отсрочки от мобилизации, штрафы за нарушение воинского учета во время военного положения составляют от 17 000 до 59 000 гривен.
Во время всеобщей мобилизации внутренне перемещенные лица, как и другие украинцы, подлежат призыву в армию. Статус ВПЛ также не является основанием для отсрочки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства №1487 от 30 декабря 2022 года.
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Подлежат ли ВПЛ мобилизации
По правилам, внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по месту фактического проживания.
Стоит отметить, что украинцы со статусом ВПЛ должны сделать это в течение 7 дней после приезда.
К тому же военнообязанным переселенцам могут вручить повестку где угодно: по месту жительства или работы, на улице, на блокпостах и тому подобное.
Важно! Статус переселенца сам по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. В то же время внутренне перемещенные лица также могут получить отсрочку при наличии других оснований.
Основания для получения отсрочки включают:
наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, воспитание ребенка с инвалидностью, уход за больными родителями, мужем или женой, а также другие обстоятельства, предусмотренные законом;
заболевания, что по заключению медицинской комиссии делают человека непригодным к военной службе;
обучение на дневной форме в учреждениях высшего образования, аспирантуре или докторантуре;
работа на критически важных предприятиях, в учреждениях или организациях.
В случае нарушения правил воинского учета украинцам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
Согласно законодательству, во время военного положения за нарушение воинского учета предусмотрены следующие штрафы:
для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;
для должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.
Если штраф не будет уплачен в установленный срок, после передачи дела в исполнительную службу его размер удваивается.