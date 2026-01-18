В то же время отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва и не подлежат мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.
Что стоит знать о мобилизации мужчин 50+?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", основная категория граждан, которые подлежат призыву, – военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. В связи с этим после 50 лет мобилизация проводится на общих основаниях.
В то же время существуют определенные особенности для мужчин старшей возрастной группы. Ключевыми факторами для призыва остаются:
- состояние здоровья по результатам ВВК;
- наличие нужной военно-учетной специальности;
- отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования;
- текущие потребности Вооруженных сил.
То есть, если мужчина годен к службе, не имеет отсрочки или брони и обладает востребованной специальностью, его могут мобилизовать даже в 59 лет.
Вместе с тем призыв мужчин после 50 лет не означает службы на передовой или в штурмовых подразделениях. Обычно военнообязанных старшего возраста привлекают в подразделения обеспечения и тыловых структур, где их опыт и физические возможности будут максимально полезными.
Мужчины старше 50 лет не подлежат призыву, если имеют законные основания для отсрочки, в частности по состоянию здоровья, или находятся на бронировании в организациях и предприятиях для работы в тылу.
Мобилизация в Украине: последние новости
В 2026 году основные изменения в мобилизации в Украине включают получение отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок.
Кроме этого, теперь через приложение Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета.
Также с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Согласно новым требованиям, компании смогут оставлять на рабочих местах работников только при условии, что их официальная заработная плата будет соответствовать повышенным минимальным стандартам.