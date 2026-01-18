Водночас окремі категорії осіб можуть бути звільнені від призову та не підлягають мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.
Що варто знати про мобілізацію чоловіків 50+?
Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", основна категорія громадян, які підлягають призову, – військовозобов’язані віком від 25 до 60 років. У зв'язку з цим після 50 років мобілізація проводиться на загальних підставах.
Водночас існують певні особливості для чоловіків старшої вікової групи. Ключовими факторами для призову залишаються:
- стан здоров’я за результатами ВЛК;
- наявність потрібної військово-облікової спеціальності;
- відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання;
- поточні потреби Збройних сил.
Тобто, якщо чоловік придатний до служби, не має відстрочки або броні та володіє затребуваною спеціальністю, його можуть мобілізувати навіть у 59 років.
Разом з тим призов чоловіків після 50 років не означає служби на передовій чи у штурмових підрозділах. Зазвичай військовозобов’язаних старшого віку залучають до підрозділів забезпечення та тилових структур, де їхній досвід і фізичні можливості будуть максимально корисними.
Чоловіки старше 50 років не підлягають призову, якщо мають законні підстави для відстрочки, зокрема через стан здоров’я, або перебувають на бронюванні в організаціях та підприємствах для роботи в тилу.
Мобілізація в Україні: останні новини
У 2026 році основні зміни в мобілізації в Україні включають отримання відстрочки онлайн та використання Резерв ID замість паперових довідок.
Окрім цього, тепер через додаток Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку.
Також від 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Відповідно до нових вимог, компанії зможуть залишати на робочих місцях працівників лише за умови, що їхня офіційна заробітна плата відповідатиме підвищеним мінімальним стандартам.