Водночас окремі категорії осіб можуть бути звільнені від призову та не підлягають мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.

Що варто знати про мобілізацію чоловіків 50+?

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", основна категорія громадян, які підлягають призову, – військовозобов’язані віком від 25 до 60 років. У зв'язку з цим після 50 років мобілізація проводиться на загальних підставах.

Водночас існують певні особливості для чоловіків старшої вікової групи. Ключовими факторами для призову залишаються:

стан здоров’я за результатами ВЛК;

наявність потрібної військово-облікової спеціальності;

відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання;

поточні потреби Збройних сил.

Тобто, якщо чоловік придатний до служби, не має відстрочки або броні та володіє затребуваною спеціальністю, його можуть мобілізувати навіть у 59 років.

Разом з тим призов чоловіків після 50 років не означає служби на передовій чи у штурмових підрозділах. Зазвичай військовозобов’язаних старшого віку залучають до підрозділів забезпечення та тилових структур, де їхній досвід і фізичні можливості будуть максимально корисними.

Чоловіки старше 50 років не підлягають призову, якщо мають законні підстави для відстрочки, зокрема через стан здоров’я, або перебувають на бронюванні в організаціях та підприємствах для роботи в тилу.

