Сколько планируют мобилизовать: в ОП объяснили планы о "500 тысячах"

Военное командование Украины не подавало запрос на мобилизацию 400 – 500 тысяч военных. В то же время, такие цифры вызвали у общества немало опасений.

Потребности в личном составе в Украине будут дополнительно обсуждаться. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что пока не говорится о мобилизации 500 тысяч лиц.

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Цифры будут уточняться

Интервью с Михаилом Подоляком выйдет сегодня в 21:00 на нашем ютуб-канале . Не упустите!

Наибольший резонанс в обществе получили предложения по дополнительной мобилизации 500 тысяч человек. В то же время эти цифры еще не окончательны.

Цифры в 400 – 500 тысяч дискутируются на уровне профильного комитета и на уровне военных. Кроме того, это не говорится о том, чтобы одновременно взять 500 тысяч, процесс планируют растянуть на год. Потому что война большая, нужно комплектовать новые бригады, проводить ротации, если мы хотим провести определенные демобилизации, также нужно заменять людей,

– отметил Михаил Подоляк.

Следует понимать, что линия фронта простирается 1300 километров, и там находится более 400 тысяч оккупационных военных. Украине необходимо немало бригад, чтобы сдерживать их.

"Это не вопрос даже потерь, не вопрос раненых, это вопрос логистики, как таковой, и Великой войны, которая идет уже два года. Поэтому к цифрам нужно спокойно относиться, они будут продискутированы вместе с военными, и соответствующие комитеты выйдут на те цифры, которые нам нужны", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк отметил, что речь не идет об одномоментной мобилизации. Она будет растянута во времени, учитывая, что война долгая.

"Люди, которые из патриотических соображений, абсолютно искренне пошли вначале воевать, понятно, что физически и психологически не могут воевать так долго. Их нужно как-то заменять, их нужно переводить через ротационный механизм, и это нужно все обсудить", – подытожил Подоляк.

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