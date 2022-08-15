И несмотря на угрозы: "луганские" боевики публично заявили, что не будут воевать за "донецких"

В квазиреспублике на Луганщине заявили, что не будут воевать за своих "побратимов" (или, как говорят роспропагандисты, "братский народ") на Донетчине. Боевики ссылаются на то, что уже отпраздновали "день победы". И, мол, хватит с них этого всего.

Соответствующее видео, снятое оккупантами, быстро разлетелось по сети, сообщает 24 канал. Заметим, это не секрет, что российской армии катастрофически не хватает личного состава. Поэтому мобилизацию проводят не только в Луганской области, но и в свежезахваченных городах Донетчины.

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Раскол "братских народов": боевики с Луганщины не хотят воевать

Военные так называемого "мобилизационного резерва батальона 2140" квазиреспублики в Луганской области на днях записали видеообращение. Они заявили, что отказываются идти воевать на временно оккупированные территории Донбасса.

Что же произошло? Почему вдруг "братские народы Донбасса", как их называли российские пропагандисты, теперь не хотят поддерживать друг друга?

На видео боевики подчеркивают, что свою обязанность по "защите" так называемой "ЛНР" уже выполнили. А, мол, день победы местные "власти" объявили еще 3 июля. Отсюда, логично, вопрос: за что теперь умирать?

Однако оккупационной российской армии не хватает солдат, а массовую открытую мобилизацию на своей территории страна-террорист проводить боится. Поэтому жителей временно оккупированных территорий разными методами продолжают вынуждать идти на войну против Украины.

Нас угрозами, шантажом, запугиваниями и ложью пытаются загнать на территорию "ДНР",

– прямо заявили "луганские" боевики.

И таким образом оставили "донецких" один на один с их проблемами. А проблем ВСУ создает захватчикам немало.

К слову, на видео, обнародованном боевиками, можно увидеть десятки солдат (с открытыми лицами, что примечательно). Их просьба – вполне понятна. Ведь бойцам, которым чудом удалось выжить на фронте в Украине, совсем не хочется туда возвращаться. Более чем вероятно, что такой удачи им уже не достанется.

Активист и военный Евгений Карась рассказал, что россия очень активно проводит мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты буквально по дворам ищут, кого бы призвать . Те, кто не хотят сражаться, могут откупиться от службы за 100 тысяч рублей.

Смотрите обращение боевиков:

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Что делать, если принудительно отправили воевать против Украины

В начале августа у оккупантов сменилось командование, отвечающее за привлечение бойцов к участию в войне. Тогда же отменили отсрочки и начали решительную мобилизацию всех, кто раньше получил или купил бронь. По данным источников 24 канала в разведке, усиленная охота вооруженных лиц на гражданских жителей Донбасса будет продолжаться до 18 августа. Их задача – привлечь в армию 15 тысяч человек.

Поэтому в последние дни на улицах временно оккупированных городов на Востоке Украины вооруженные люди хватают вообще всех мужчин. Даже тех, у кого есть документы о непригодности к службе или бронированию. Принудительно мобилизованные используют только как "пушечное мясо", поэтому они рано или поздно погибнут. В то же время родные таких бойцов, вероятно, даже не смогут попрощаться с телом, ведь для сокрытия потерь российские командиры привозят не более 20% погибших.

Отряды мобилизованных на Донбассе в большинстве своем не протестуют против принудительного участия в войне и идут на верную смерть. Это говорит о том, что российские командиры хорошо организовали надзор за ними. Однако они все же могут безопасно сдаться в плен ВСУ. По словам украинских военнослужащих, называющих себя "тенями Донбасса", все, кто хочет получить шанс на выживание, никогда не участвовать в боевых действиях и вообще хотя бы когда-нибудь встретиться с родными, должны знать простую инструкцию, как это сделать.

Перед сдачей в плен нужно написать на почту tinidonbasy@gmail.com и тщательно следовать всем указаниям. Несколько десятков мобилизованных на Донбассе уже воспользовались этим предложением. В настоящее время они находятся в полной безопасности, получили денежное довольствие и достойную работу.

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