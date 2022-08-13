россияне мобилизуют на Донбассе всех, кого найдут, но можно откупиться за 100 тысяч рублей

Россия проводит мобилизацию на оккупированной территории Донбасса, буквально по дворам отыскивая, кого бы призвать. В то же время в "ЛНР" есть возможность откупиться от службы.

Об этом 24 каналу сообщил военный, общественный активист, лидер организации "С14" Евгений Карась. По его словам, уровень боеспособности таких войск будет низким.

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Как призывают в армию рф на Донбассе

Карась рассказал, что на Донбассе тем, кто вступает на собачий контракт, обещают 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей выплачивают сразу, а 150 тысяч рублей – позже. То есть они делают так, чтобы мобилизованные не сбежали с этими деньгами.

Но в "ЛНР", чтобы откупиться от службы в "доблестных корпусах народной милиции", в этих "гробовых войсках", нужно заплатить уже 100 тысяч рублей,

– заметил он.

Военный считает, что они будут находить деньги, чтобы откупиться от службы в армии россии.

Кого оккупанты мобилизуют

Карась отметил, что в "ЛНР" начали призывать водителей скорых. Также там забрали в российскую армию 400 рабочих с металлургического завода, из-за чего его едва запустили.

В "ЛНР" ездят из военкомата в балаклавах по дворам, ищут, кого просто украсть. И от них все прячутся,

– заявил лидер организации "С14".

Более того, по его словам, в одно из мотопехотных подразделений "ДНР" прибыло 15 человек. Лишь трое по состоянию здоровья оказались способными хоть что-то протянуть 300 метров.

"А самое главное, там оказался один персонаж из дурки, его забрали из дурдома, чтобы выполнить статистику военкомата", – сказал Карась.

Он добавил, что его все же вернули в психбольницу, а военкомат потом жаловался, что не выполнил нужного.

Как и кого россияне мобилизуют на Донбассе: смотрите видео

"Воевать они будут никак"

Карась подчеркнул, что ситуация у оккупантов катастрофическая. Уровень боеспособности этих войск будет низким, а также там мало хороших офицеров.

Я себе представляю, что они себе понатаскивали из этих "республик", откуда-то бомжей. Воевать оно будет никак,

– считает военный.

Однако, добавил он, их будет много, что будет создавать проблемы. Однако это никоим образом не будет представлять угрозы для Украины.

Больше о мобилизации россии на Донбассе

россияне проводят принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. Кремль хочет не только пополнить силы русской армии, а вообще уничтожить украинцев.

оккупанты терпят колоссальные потери на войне против Украины. Поэтому они продолжают принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий, чтобы пополнить свои резервы.

Кроме того, командиры террористических "республик" получили приказ проводить мероприятия по мобилизации в тех городах и поселках, которые россия оккупировала после 24 февраля.

россияне незаконно мобилизовали в свое войско более 100 тысяч мужчин из оккупированного Донбасса. Почти четверть людей уже погибла. Об этом на пресс-конференции рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

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