Где могут проходить службу ограниченно пригодные в военное время мужчины

В Украине продолжается военное положение. Поэтому продолжается и мобилизация людей, которые сейчас нужны нашей армии на фронте.

Общая мобилизация подразумевает, что на службу будут призывать мужчин от 18 до 60 лет.

Закон также говорит, что есть категории граждан, которые по разным причинам освобождаются от службы в армии, но подлежат мобилизации с определенными ограничениями.

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Категории таких лиц

В Украине существует три категории этих людей:

ограниченно пригодные для военной службы;

непригодные для военной службы в мирное время, ограниченно пригодные в военное время;

непригодные для военной службы с исключением из воинского учета.

В то же время, не подлежат мобилизации только лица третьей категории, которые непригодны для военной службы с исключением из воинского учета. Они также могут пересекать границу во время всеобщей мобилизации в военное время.

Ограниченно пригодные для военной службы и непригодные для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодные в военное время не могут служить в десантных войсках и морской пехоте. Вместо этого они могут работать в штабе. Также могут проходить службу в учебных заведениях, частях довольствия, военных комиссариатах, учреждениях, организациях.

Мобилизация в Украине

В Украине не мобилизуют в армию людей с инвалидностью. Но такие люди могут добровольно вступить в Вооруженные Силы. Согласно законам Украины люди с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу.

Немало мужчин на момент вторжения были за границей и решили не возвращаться. Пока нет ответственности за то, что мужчина решил не возвращаться из-за границы. А все потому, что это напрямую противоречит Конституции Украины.

С 1 октября 2022 года стартует взятие на воинский учет женщин. При этом студенток не могут принудительно мобилизовать, потому что если нет диплома – нет и специальности. Если женщина получает высшее образование во второй раз, то у нее на период обучения может быть отсрочка.

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