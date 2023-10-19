Мобилизация в 2023 году: кто из украинцев может претендовать на бронирование от компании

С начала полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые компании вправе забронировать военнообязанного сотрудника.

Для бронирования предприятие должны быть критически необходимыми для функционирования экономики или страны в целом. Для этого они должны подпадать под определенные критерии.

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Как происходит бронирование

В Украине две категории предприятий, учреждений и организаций имеют право бронировать военнообязанных сотрудников. Это касается компаний, имеющих важное значение для экономики и критической инфраструктуры.

Однако даже они не имеют права бронировать всех сотрудников – предусмотрено, что получить отсрочку могут не больше 50% всех военнообязанных. В некоторых случаях это число может увеличиться – если организация докажет, почему ей необходимо больше мест.

Рассмотрение заявки на бронирование сотрудника производится в течение дней. После этого должностное лицо должно явиться в ТЦК по соответствующему документу. Следует отметить, что процедура не означает снятие и исключение из военного учета – работники не перестают быть военнообязанными и обязаны выполнять условия военного учета.

Компания продолжает предоставить военкомату необходимые данные о рабочем, а тот, в свою очередь, должен регулярно появляться в ТЦК для обновления данных. Таким лицам могут вручить повестку – она необходима для уточнения имеющейся информации.

Кто может бронировать сотрудников

Прежде всего получить отсрочку могут работники предприятий критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечение деятельности чего-то, занимающегося обороной. Такая заявка рассматривается быстрее – до 10 рабочих дней со дня получения документа. Организация должна подпадать под критерии из списка:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены сроком не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или услуг в сфере формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Также на бронирование могут рассчитывать рабочие предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Для получения статуса критически важных компания должна подпадать под 3 критерия из списка, однако в определенных случаях их количество может сократиться до 2. Критерии выглядят так:

общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным Правительством перечнем таких объектов государственной собственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества. Список таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими государственными органами по определенным критериям;

отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021;

предприятие является резидентом Действия Сити.

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