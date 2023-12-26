Мобилизация людей с инвалидностью: Залужный ясно объяснил свою позицию
Украинцев беспокоит вопрос мобилизации людей с ІІІ группой инвалидности. По словам Залужного, на сегодняшний день именно ВВК имеет полномочия определять, пригоден ли человек к военной службе.
Залужный в эфире телемарафона рассказал о том, что пока не актуально оперирование степенью инвалидности 2 или 3 группы.
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ВВК решает, пригоден ли человек к военной службе
Залужный отметил, что пригодность к военной службе решает не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или не пригоден.
Главнокомандующий отметил, что командование ВСУ согласилось с предложением оставить в соответствующем законопроекте 2 понятия: человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе.
Избавиться от такого понятия, как ограниченно пригодный. И, соответственно, когда мы дадим себе ответ на эти вопросы, пригодный или непригодный, соответственно, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как человек с инвалидностью 2 группы или 3 группы,
– подчеркнул Залужный.
Он отметил, что в ВСУ с абсолютным уважением относятся к гражданским и хотят, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать.
Однако он отметил, что опять же, это все будет решать ВВК, которое на сегодняшний день имеет такие полномочия.
Что еще сказал Залужный: коротко
- Валерий Залужный на брифинге 26 декабря допустил, что военных могут демобилизовать через 36 месяцев службы. Он объяснил, от чего это зависит. "Первый фактор это то, что не будет обострений на фронте, и второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", – отметил главнокомандующий ВСУ.
- Также Залужный прокомментировал вопрос об отсрочке от мобилизации. Как подчеркнул генерал, для него и войска главное, чтобы пришедшие люди могли выполнять поставленные задачи. Не в его компетенции говорить о том, кто какую отсрочку будет иметь и кого именно государство будет вызывать. Для этого есть центральные органы исполнительной власти. "Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы, мне нужно оружие для того, чтобы продолжать ведение боевых действий", – подытожил главнокомандующий.