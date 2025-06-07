Людей с инвалидностью могут мобилизовать в 3 случаях
- Человека с инвалидностью могут мобилизовать, если через 6 – 12 месяцев статус инвалидности будет аннулирован по решению ВВК.
- Мобилизация возможна, если человек не получил отсрочку или не предоставил документы, подтверждающие инвалидность.
Согласно украинскому законодательству, люди, которые имеют инвалидность любой группы, не могут быть принудительно отправлены на фронт. Однако есть исключения.
Если военнообязанный получил статус инвалидности согласно решению ВКК или в порядке, установленном законодательством Украины, он не может быть мобилизован, передает 24 Канал.
Смотрите также Кого точно не мобилизуют в июне
Когда могут мобилизовать человека с инвалидностью
Мобилизация не касается и тех людей с инвалидностью, кому ВВК назначила просмотр через полгода – год после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности. На указанный период военнообязанное лицо освобождается от службы в рядах ВСУ.
Человека с инвалидностью могут призвать, если:
- через 6 – 12 месяцев статус будет аннулирован по решению ВВК;
- человек не получил отсрочку;
- если военнообязанный не состоит на учете в ТЦК, не предоставил документ, подтверждающий наличие инвалидности, то сотрудники органа военного управления могут и не знать, что он на законных основаниях не подлежит мобилизации.
Напомним, что Минобороны утвердило перечень заболеваний, с которыми лицо может быть признано годным или непригодным к военной службе.