Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию мужчину с двойным гражданством

В Украине есть люди, имеющие двойное гражданство. Поэтому многих интересует вопрос, могут ли эту категорию лиц мобилизовать.

Детальнее об этом – рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем ютуб-канале, информирует 24 Канал. Он посоветовал лицам с двойным гражданством обязательно предоставить все необходимые документы в военкомат.

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Могут ли мобилизовать человека с двойным гражданством

Возможна ли мобилизация лиц, имеющих двойное гражданство, могу вам сразу сказать: эти лица в связи с тем, что они не вышли из гражданства Украины, могут быть мобилизованы. Даже если они сообщат о наличии второго гражданства,

– рассказал адвокат.

По его словам, людям с двойным гражданством следует подать соответствующие документы о другом гражданстве в ТЦК и СП.

"Это нужно сделать обязательно, чтобы в дальнейшем это не стало основанием для привлечения вас к уголовной ответственности за государственную измену. Более того, если речь идет о гражданстве России или страны, которая ей помогает", – добавил Кравец.

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