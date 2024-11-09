Будет ли мобилизация мужчин моложе 25: в Раде дали четкий ответ

Чрезвычайно тяжелая ситуация на фронте снова подняла на повестку дня вопрос о мобилизации мужчин с 18 лет. В Раде объяснили, планируют ли снова снижать призывной возраст.

Владимир Зеленский ранее уже высказал позицию по мобилизации с 18 лет. По мнению президента, это опасно, и пока у власти нет планов уменьшать призывной возраст, передает 24 Канал.

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"Демографическая яма"

Недавно министр обороны Рустем Умеров опроверг слухи, что якобы США давят на Украину по мобилизации мужчин с 18 лет. В то же время чиновник подтвердил, что союзники действительно выражают непонимание, почему у нас не призывают людей, которые моложе 25 лет.

В эфире Radio NV первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему в Украине не снижают призывной возраст до 18. По его словам, сейчас в стране "демографическая яма".

С 2005 года до 2013 годов была большая рождаемость. Впрочем, с 2013 года темпы рождаемости начали падать.

Поэтому это (мужчины 18 – 25 лет – 24 Канал) наше золотое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать,

– отметил Корниенко.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект 11379-д, который запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет. За соответствующее решение проголосовали 311 депутатов.