Мобилизация в Украине: призывают ли мужчин 50 – 60 лет

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в армию сейчас могут призвать мужчин от 25 до 60 лет. Нардепы говорили, что мужчин после 50 лет уже не мобилизуют.

Федор Вениславский заявлял, что мужчин 50 – 60 лет призывают только в случае, если у них дефицитная специальность или в тыловые подразделения. В то же время в ТЦК и комитете по нацбезопасности и обороне рассказывают, правда ли это, пишет 24 Канал.

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Мобилизуют ли мужчин после 50 лет

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский рассказал в комментарии LIGA.net, что после 50 лет мобилизуют только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Это происходит по отдельным распоряжениям от Генерального штаба.

Вениславский сказал, что действительно в директиве командования Сухопутных сил, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50 – 60 лет.

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады заверил, что это общая позиция военного руководства.

Что говорят в ТЦК и СП

Волынский областной ТЦК и СП заявил, что закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает, что военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призванными на военную службу по мобилизации.

А по "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования,

– заявили в ТЦК.

То есть там уточнили, что мужчин 50 – 60 лет:

мобилизуют установленным порядком. То есть граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях;

могут мобилизовать мужчину, если он пригоден к службе по состоянию здоровья, военной специальности и имеющемуся опыту.

В ТЦК подытожили, что мобилизация граждан в возрасте 50 – 60 лет является правомерной и такой, что вполне и полностью соответствует нормам действующего законодательства.