Федір Веніславський заявляв, що чоловіків 50 – 60 років призивають тільки у випадку, якщо в них дефіцитна спеціальність або в тилові підрозділи. Водночас у ТЦК та комітеті з нацбезпеки й оборони розповідають, чи це правда, пише 24 Канал.

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Чи мобілізовують чоловіків після 50 років

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський розповів у коментарі LIGA.net, що після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Це відбувається за окремим розпорядженнями від Генерального штабу.

Веніславський сказав, що справді у директиві командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, є положення, що обмежує мобілізацію чоловіків віком 50 – 60 років.

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради запевнив, що це загальна позиція військового керівництва.

Що кажуть в ТЦК та СП

Волинський обласний ТЦК та СП заявив, що закон про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що військовозобов'язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування,

– заявили в ТЦК.

Тобто там уточнили, що чоловіків 50 – 60 років:

мобілізують встановленим порядком. Тобто громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах;

можуть мобілізувати чоловіка, якщо він придатний до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду.

У ТЦК підсумували, що мобілізація громадян віком 50 – 60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства.