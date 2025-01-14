Будущие водители, логисты, тыловики, – ТЦК о мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет

В Украине мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время мужчин в возрасте от 50 лет, как правило, мобилизуют в части обеспечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларисы Козак на пресс-конференции Интерфакс-Украина.

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Куда идут мобилизованные мужчины в возрасте от 50 лет

Лариса Козак отметила, что в Украине, в соответствии с действующим законодательством, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Говорится о тех, кто находится на воинском учете военнообязанных, кроме категории до 25 лет, которые прошли базовую общую военную подготовку или признаны были по-старому ограниченно годными.

Относительно мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве подчеркнула, что процесс абсолютно идентичен, как и с мобилизацией с 18 лет.

Граждане прибывают, проходят военно-врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам такие граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения,

– отметила Козак.

Чиновница также отметила, что на своем опыте не видела случаев, когда мужчин в возрасте от 50 лет отправляли на непосредственные боевые должности. В то же время такие граждане в будущем становились водителями, логистами и тыловиками.

К слову, Лариса Козак также прокомментировала вопрос "бусификации" и задержания граждан за неповиновение. Заместитель РТЦК и СП в Киеве отметила, что задерживать граждан имеют право только полицейские в рамках административного правонарушения.