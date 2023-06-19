Можно ли ограниченно пригодным мужчинам выдавать повестки и повторно отправлять на ВЛК

В Украине продолжается военное положение и мобилизация из-за полномасштабной агрессии России. Мужчины 18 – 60 лет считаются военнообязанными. Однако некоторые из них считаются непригодными к военной службе или ограниченно пригодными.

Оценка состояния здоровья резервистов, призывников и военнообязанных осуществляется в соответствии с Приказом № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Документ касается этих 3 категорий лиц даже во время частичной или общей мобилизации.

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Существующие категории непригодности для мужчин

В Украине существуют 3 категории непригодности к службе в ВСУ. Есть ограниченно подходящие лица и 2 категории непригодных. А именно непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодные в военное время, и непригодные со снятием с военного учета.

Могут снова проходить ВЛК ограниченно пригодные

Адвокат Юрий Карпенко заявил, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку от ТЦК и СП. После этого их отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Вывод ВЛК действителен 12 месяцев.

Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже прошедшие ее планово, незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, признаваемый ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины отсрочки или наоборот,

– объяснил юрист.

Поэтому ТЦК вправе назначить новую ВЛК для военнообязанного. Однако если такой человек не согласен с заключением комиссии, он может его обжаловать.

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