Мобилизация мужчин старше 50 лет: где именно могут служить эти граждане

Мужчин 50 – 60 лет в Украине могут мобилизовать во время военного положения. Согласно законодательству такие граждане призываются в армию на общих основаниях, если это позволяет здоровье или семейное положение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Что известно о мобилизации мужчин в возрасте 50+ лет

Если у мужчины в возрасте 50 – 60 лет нет отсрочки, брони или статуса непригодного по состоянию здоровья, он является военнообязанным, а значит подлежит мобилизации. Граждане этого возраста имеют те же права и обязанности, что и младшие мужчины.

Мобилизационный возраст в Украине – от 25 до 60 лет, поэтому все военнообязанные этого возраста должны обновлять данные в ТЦК и иметь при себе документы. Мужчины от 50 до 60 лет так же не могут выезжать за пределы страны. Уехать из Украины имеют право родители трех и более несовершеннолетних детей, люди с инвалидностью и тому подобное.

Конечно, мужчины от 50 лет и старше мобилизуются по несколько "мягким" правилам. Территориальные центры комплектования могут назначать мужчин старшего возраста на службу в логистике, они также могут быть водителями, тыловыми специалистами, пехотой, но в штурмовики таких граждан чаще всего не мобилизуют. Однако Закон определяет, что мобилизация военнообязанного старше 50 лет не будет нарушением закона.

Кроме определенных категорий граждан, которых нельзя мобилизовать (люди с инвалидностью, студенты, мужчины с отсрочкой, многодетные родители и другие), спорным является вопрос мобилизации мужчин 50 – 60 лет с несколькими диагностированными серьезными болезнями.

Люди, которые имели в анамнезе много болезней, вероятно, не сможет полноценно выполнять задачи. Поэтому ТЦК и СП могут не проводить мобилизацию такого гражданина. Но если в заключении ВВК имеются только одна или две категории "Б", человека могут мобилизовать на те должности, которые для него подходят.

Заметим, Категория "Б" в военно-врачебной комиссии указывает на пригодность человека к военной службе, но с определенными ограничениями, например из-за временных проблем со здоровьем. Таких отметок может быть несколько. Если их более трех и более – человека скорее всего не мобилизуют.