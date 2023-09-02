Из 170 за две недели осталось 60: как россияне издеваются над мобилизованными на оккупированных территориями

На временно оккупированных Донецкой и Луганской областях захватчики продолжают оказывать давление на местное население. В частности, там регулярно проводятся мероприятия по принудительной мобилизации.

Об этом 24 Каналу рассказал донецкий блоггер, военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко. Он отметил, что мобилизованные, которые не хотят подписывать контракт с минобороны России, держат на передовых позициях под обстрелами ВСУ, пока они не согласятся подписать контракт.

К теме Россия хочет усилить мобилизацию: сколько оккупантов может собрать и когда появятся в Украине

Не брезгуют никакими средствами

Россияне уделяют большое внимание мобилизационным процессам на оккупированных территориях. В частности, в военкоматах они заменяют местные кадры на приехавших из России. Ведь оккупанты считают, что местные "продают" "белые" билеты дончанам и те не попадают в армию.

Кроме того, идет принудительная контрактизация российской армии. Россияне и местные коллаборанты пытаются максимальное количество мобилизованных на контрактную службу. Для этого они не брезгуют никакими средствами и способами.

"Так 89-й полк так называемой "ДНР", составленный на 90% из местных мужчин, отказывался подписывать контракт с вооруженными силами страны-агрессора. Тогда командование отправило его занять позиции на передовой и не давало полку даже оружия. И через две недели из 170 мобилизованных в живых осталось 60. Это было по состоянию на середину августа. А сейчас их всего 50, и они, чтобы остаться в живых, согласились подписать контракт", – отметил военнослужащий ВСУ.

Какая ситуация с мобилизацией на оккупированном Донбассе: смотрите видео

Пошли воевать "по зову сердца", а затем дезертировали

Также россияне создали специальные группы для поиска мобилизованных, самовольно покинувших военную часть. Опергруппы, состоящие из 5 – 10 человек, разыскивают таких военных и доставляют в части.

Отношение к ним довольно жестокое: их сразу бросают на передовую. А также могут еще избить, арестовать. Но не следует забывать, что большинство из них были призваны в первую волну мобилизации 24 февраля 2022 года. И многие из них "по зову сердца" пошли "защищать" так называемую "ДНР",

– подчеркнул Овчаренко.

Они прослужили несколько месяцев, а потом поняли, что война затягивается и можно получить ответный украинский снаряд, а потому начали дезертировать.

Кстати, по данным коллаборантов, каждый 4-й погибший на территории "ДНР" и "ЛНР" – шахтер.

"Однако ситуация на оккупированных территориях не черно-белая. Не стоит забывать, что большое количество людей в Донецке и Луганске были просто схвачены на улицах, брошены в воинскую часть и отправлены на украинские пулеметы", – отметил Виталий Овчаренко.

Больше о мобилизации в России

В стране-агрессоре до 15 сентября наверняка не будут объявлять масштабную мобилизацию, поскольку в этот день должны пройти так называемые выборы в госдуму России. Однако со второй половины сентября вполне возможно оно может начаться.

Хотя скрытые мобилизационные процессы в России продолжаются постоянно, однако собранного количества мобилизованных не хватает для пополнения ресурсов российской армии.

Оккупанты хотят обновить контингент, воюющий на фронте и уже выбитый украинскими силами. К тому же, по словам экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, россияне хотят собрать несколько крупных группировок, чтобы "переломить ход войны". В частности, для этого Кремлю необходимо провести масштабную мобилизацию.

Однако желающих воевать в Украине у страны-агрессора не очень много, поэтому российские власти привлекают россиян в армию большими зарплатами.

По данным британской разведки, денежное довольствие становится стимулом пойти на войну для мужчин из бедных регионов России. Однако даже денежные средства не позволяют российским властям выполнить план по набору добровольцев.