Подарок за измену: Россия на оккупированных территориях мобилизует прежде коллаборантов

Российские террористы на временно оккупированных территориях делают жизнь местного населения невыносимой, в частности, заставляют паспортизироваться против воли. Также в некоторых регионах уже объявлена мобилизация в ряды российской армии.

На оккупированной части Запорожской области враг заставляет вступать в армию агрессора тех, кто еще вчера был российским пособником. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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"Тенденция по мобилизации распространена в первую очередь к коллаборантам и людям, которые согласились получать российские паспорта и тому подобное", – прокомментировал депутат.

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Между тем людей, которые получали паспорта в результате принуждения или воздерживались от принудительного получения оккупационных документов, мобилизация на оккупированной части Запорожья не касается.

Сейчас у врага хватает ума, чтобы понять, что люди, не желавшие получить российский паспорт, прежде всего будут противодействовать противнику в дальнейшем, в том числе и в составе их вооруженных формирований.

– добавил Лышенко.

Именно поэтому на местных сайтах появляются объявления, в которых набирают желающих на так называемую работу охранников, якобы охранять государственную границу.

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