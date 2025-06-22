Мобилизация не должна быть шоком, ТЦК должны измениться, – Сырский
- Александр Сырский заявил, что мобилизация не должна быть шоком, и анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
- Сырский отметил необходимость соблюдения законности и прозрачности в процессе мобилизации, а также на разоблачении коррупционеров и нарушителей.
- Продолжение мобилизации, по словам генерала, является основным источником пополнения украинского войска, и она должна проводиться с соблюдением законности.
Мобилизация не должна быть шоком для украинцев. Работники ТЦК должны придерживаться законности и прозрачности в своей работе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время встречи с журналистами, передает Укринформ.
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Что сказал Сырский о мобилизации и работе ТЦК
Александр Сырский анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Генерал рассказал, что там уже проводят инспекции и работают комиссии.
Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определены задачи президентом Украины – Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения,
– сказал главнокомандующий ВСУ.
Генерал подчеркнул, что ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются.
"Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", – подчеркнул Сырский.
В то же время главнокомандующий ВСУ отметил, что продолжение мобилизации является основным источником обеспечения пополнения украинской армии.
Непопулярное мероприятие, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК,
– подчеркнул Александр Сырский.
К слову, ранее временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Грузевич заявлял, что в Украине открыто 17 уголовных производств относительно злоупотреблений во время мобилизации, которые не касаются случаев взяточничества.