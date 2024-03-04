Мобилизация осужденных: в Минюсте ответили, будут ли сокращать срок отбывания наказания

Рада приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Рассматривают возможность привлечения в армию осужденных лиц.

Будут ли сокращать срок отбывания наказания заключенным, которые стали на защиту Украины, ответил министр юстиции Денис Малюська.

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Будут ли сокращать срок отбывания наказания

Глава Минюста отметил, что оптимальным было бы зачисление службы в определенных пропорциях к отбытому наказанию.

Хорошее выполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения – это вполне должен был бы быть фактор для того, чтобы суд или сокращал, или освобождал от отбывания наказания, даже если сроки еще не исчерпались,

– подчеркнул Малюська.

Добавил, это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, являются безопасными, воюют и находятся на одной стороне со всеми нами.

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