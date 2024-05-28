Заключенные присоединяются к ВСУ: в каких подразделениях они будут служить
Не так давно Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных, что начало давать свои плоды. Известно о 613 заключенных, которые уже стали в ряды ВСУ и проходят соответствующую подготовку.
Заключенные, которые присоединяются в ряды Вооруженных сил Украины, предварительно будут входить в штурмовые подразделения. Об этом в эфире телемарафона сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает 24 Канал.
Смотрите также Должны ли работодатели вручать повестки работникам, учет женщин и другие вопросы о мобилизации
В ВСУ появятся новые штурмовые подразделения
Малюська отметил, что сейчас планируется создание подразделений, что будут состоять исключительно из людей, которые отбывали наказание.
Это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими. Я не совсем уверен, что это лучшая опция, но военным виднее. Мы пока не дошли до непосредственного ведения боевых действий. Идет подготовка, возможно, ситуация изменится позже, и выбор относительно смешивания или не смешивания будет сделан в другую пользу,
– сказал Малюська.
По словам министра, 613 заключенных уже стали в ряды ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Малюська также отметил, что неизвестно, будет ли сохранено положение о том, что заключенные будут служить исключительно в штурмовых подразделениях.
Мобилизация осужденных в Украине: что известно
- 17 мая Владимир Зеленский подписал закон, что позволяет мобилизацию осужденных. Ранее законопроект поддержали во втором чтении 279 парламентариев Верховной Рады.
- Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказывала, что на условно-досрочное освобождение для службы в ВСУ поступило более 3000 заявок от осужденных.
- 24 мая Хмельницкий горрайонный суд принял решение удовлетворить 50 таких ходатайств. Подавляющее большинство тех, кто изъявил желание присоединиться к ВСУ – молодые мужчины, которые осуждены за кражи.