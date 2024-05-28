Заключенные присоединяются к ВСУ: в каких подразделениях они будут служить

Не так давно Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных, что начало давать свои плоды. Известно о 613 заключенных, которые уже стали в ряды ВСУ и проходят соответствующую подготовку.

Заключенные, которые присоединяются в ряды Вооруженных сил Украины, предварительно будут входить в штурмовые подразделения. Об этом в эфире телемарафона сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает 24 Канал.

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В ВСУ появятся новые штурмовые подразделения

Малюська отметил, что сейчас планируется создание подразделений, что будут состоять исключительно из людей, которые отбывали наказание.

Это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими. Я не совсем уверен, что это лучшая опция, но военным виднее. Мы пока не дошли до непосредственного ведения боевых действий. Идет подготовка, возможно, ситуация изменится позже, и выбор относительно смешивания или не смешивания будет сделан в другую пользу,

– сказал Малюська.

По словам министра, 613 заключенных уже стали в ряды ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Малюська также отметил, что неизвестно, будет ли сохранено положение о том, что заключенные будут служить исключительно в штурмовых подразделениях.

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