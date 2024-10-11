"Адский конвейер смерти": на что идет Кремль, чтобы принудительно пополнить войско

Набор россиян в армию проходит слишком медленно, граждане все меньше соглашаются идти воевать даже за огромные выплаты. На фоне этого российский диктатор Путин подписал закон о прекращении уголовного производства на стадии суда в отношении лиц, которые подписали контракт на военную службу и пойдут воевать против Украины.

Такая инициатива должна поспособствовать пополнению человеческого ресурса в российской армии. Писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов в эфире 24 Канала отметил, что таким образом в России создали конвейер по насильственному привлечению россиян на войну.

Смотрите также За кражу бутылки водки: в России нашли новый способ массового пополнения войска

В России побит рекорд по обещанным выплатам контрактникам

Если раньше Москва в определенный период сравнялась с США по выплатам солдатам "подъемных" и платила 1,9 миллиона, то потом, со слов Мурзагулова, и столица, и Санкт-Петербург побили этот рекорд, предложив еще большую сумму денег.

А сейчас уже 3 миллиона платят в Белгородской области. Но все равно набора людей нет. Туда никто не идет, потому что количество идиотов и негодяев в любом социальном сообществе, в том числе российском, уменьшается. Поэтому в России создан уникальный конвейер по принуждению,

– отметил общественный деятель.

К сведению! Институт изучения войны сообщил, что правительство России намерено выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за подписание россиянами контракта с минобороны России в период с 2025 по 2027 год.

Полиция будет выполнять свой план

Российская правовая система как таковая в России отсутствует. Оппозиционер объяснил, что для российских полицейских главное выполнить план по задержанию граждан по ряду преступлений, даже если они не будут совершены, виновных правоохранители обязательно найдут.

"В России можно схватить любого за что угодно, просто человека, который будет идти по улице и сказать ему, что он сопротивлялся при задержании. А что такое задержание в России? Это когда идет полицейский мимо гражданина и говорит ему: "Иди сюда". Человек может его не услышать или не посчитает нужным бегать, как собачка, по его понуканию", – озвучил Мурзагулов.

Как результат – полиция будет составлять протокол, гражданина будут вести в изолятор, а по дороге туда, в кармане задержанного, со слов оппозиционера, может оказаться что-то интересное, например 1 стреляная гильза. Согласно российскому законодательству это повод получить несколько лет заключения.

Думаю, правоохранителям уже поставили планы по количеству задержанных по ряду преступлений, которые они должны выполнить. А представьте, если этих преступлений не будет, никто их не совершит? Сейчас этот план будет настроен на то, чтобы ежедневно находить тысячи людей, ими заменять потери на войне, которые терпит каждый день российская армия. Это будет адский конвейер смерти,

– прогнозирует Мурзагулов.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин издал указ об увеличении численности российской армии на 180 000 человек. С 1 декабря 2024 года численность военнослужащих вооруженных сил России будет увеличена до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 – военнослужащие.