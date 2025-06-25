Мобилизация мужчин 50+ в июле 2025: кого могут призвать и на какие должности

Несмотря на возраст, мужчины от 50 до 60 лет в Украине подлежат мобилизации. В июле 2025 года призыв этой категории будет продолжаться, хотя и с определенными особенностями.

Заметим, что попасть в боевые части мужчинам в возрасте от 50 лет сложнее. Обо всех особенностях призыва для этой возрастной категории – читайте в материале 24 Канала.

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Есть ли ограничения по мобилизации мужчин в возрасте 50+

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Увольнение с военной службы возможно только при наличии отсрочки или если ВВК признает лицо непригодным по состоянию здоровья.

Какие обязанности имеют военнообязанные мужчины в возрасте от 50 до 60 лет:

своевременно обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК и СП;

носить с собой военно-учетные документы, которые следует показывать по требованию сотрудников полиции и ТЦК;

появляться по повестке.

Заметим, что в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Обратите внимание! Эти изменения касаются только внутренних процедур и не означают отмены мобилизации лиц этой возрастной категории.

Где проходят службу мужчины старше 50 лет

В командовании Сухопутных войск ВСУ во время призыва мужчин от 50 лет особое внимание будут обращать на несколько факторов:

состояние здоровья;

наличие боевого опыта;

наличие дефицитной военной специальности.

Также не менее значимыми будут наличие образования и профессиональные навыки.

Важно! Выполнение боевых задач на фронте требуют значительной физической нагрузки, поэтому мужчины старше 50 лет редко попадают в боевые подразделения.

Поскольку выполнение боевых задач на фронте требуют сверхвысокой физической нагрузки, мужчины старше 50 лет редко попадают в боевые подразделения.

Кем могут назначить мужчину в возрасте от 50 лет при наличии соответствующего образования или специальности:

оператором связи;

водителем;

сварщиком;

электриком;

финансистом;

на должность в логистические или обеспечивающие подразделения;

на должность в части технического обслуживания;

на должность в инженерные войска или на строительство укреплений и тому подобное.

Планируют ли снижать верхнюю границу мобилизационного возраста

Некоторые законодатели предлагают снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет, аргументируя это снижением физических возможностей для выполнения боевых задач.

Впрочем, такие изменения пока не вступили в силу, поэтому в июле этого года мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет продолжится.