Кто заставил путина объявить мобилизацию и какие события к этому привели

Путин объявил о начале частичной мобилизации в россии. Этому его решению предшествовал ряд событий и дискуссий, происходивших вокруг главы кремля.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он считает, что путин решил порвать с умеренными фашистами и стать вождем ультрафашистов.

Обратите внимание На фронт хотят мобилизовать миллион: как кремль обманывает россиян

Провальный для путина саммит ШОС

Пионтковский отметил, что еще неделю назад у путина не было и мысли об объявлении мобилизации в россии. Но на саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Самарканде, путин испытало немало унижений со стороны руководителей стран, на поддержку которых он рассчитывал.

Лидеры Китая и Индии просто унизительные лекции прочитали путину, словно какому-то отстающему второгоднику,

– заметил российский публицист.

Он напомнил, что на саммите ШОС глава кремля был вынужден оправдываться. Из Самарканда путин вернулся отчаянным.

Чем он занимался последний месяц? Он отчаянно добивался перемирия, прекращения огня. Сначала он послал в Киев троицу европейских лидеров, их отправили туда же, куда и российский корабль. Затем он нанял Эрдогана на посреднические функции, заплатив ему огромную цену,

– сказал Пионтковский.

То есть, по его словам, путин отчаянно хотел зафиксировать хоть какое-то перемирие. Вместе со всей российской властной элитой он понимал, что война проиграна и нужно хотя бы что-то спасать, зацепиться за какой-то кусок захваченной Украины, чтобы продать это своему народу как некую победу, избежав дальнейшего унижения.

Пионтковский объяснил, кто заставил пути объявить мобилизацию: смотрите видео

Почему Путин мог объявить мобилизацию

Пионтковский считает, что люди вокруг путина, так называемые умеренные фашисты, поняли, что линию примирения с Западом гораздо легче будет проводить без него.

По его мнению, с главой кремля обсуждался план, согласно которому он может объявить о том, что больной и передает свои функции коллективному органу совета безопасности. Сам путин потом исчезает, например, где-то в большом лечебном центре китайской традиционной медицины.

Я думаю, что в понедельник утром была очень серьезная дискуссия. Он не согласился на этот вариант и принял неожиданно два совершенно безумных решения, противоречащих всей предыдущей линии. То есть он в понедельник утром, порвав с умеренными фашистами, решил стать вождем ультрафашистов,

– заявил российский публицист.

Он заметил, что практически сразу гиркин, который до того требовал его повесить, начал нахваливать путина. А потом террориста еще и пригласили на несколько провластных российских СМИ.

То есть путин вроде как определил линию, что если я останусь с умеренными фашистами, то моя политическая карьера завершится, может, я сохраню жизнь где-то там в китайском буддистском монастыре. А если я с ультрафашистами, то я еще ого-го, и мы еще посмотрим,

– сказал Пионтковский.

Поэтому, добавил российский публицист, путин принял два самоубийственных решения, которых от него требовали ультрафашисты. То есть объявления мобилизации и "референдумы" о присоединении к россии четырех украинских областей.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

У россиян началась паника из-за объявленной путиным мобилизации. В американском Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов и делает это непропорционально быстро. В частности, член российского совета по правам человека при кремле кирилл кабанов предложил обязательную военную службу для иммигрантов из Средней Азии.

Достойно внимания – Жданов об истерическом выезде россиян из-за мобилизации: смотрите видео