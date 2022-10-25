Социальный раскол в России: эксперт пояснил, что его ускорит
На фоне мобилизации в социальной среде Российской Федерации начинаются довольно интересные процессы. В конце концов они могут привести к беспокойствам и возмущениям.
Об этом 24 каналу сказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. Он отметил, что мобилизация в России к тому же происходит неравномерно и по-разному касается национальных регионов.
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Как мобилизация влияет на россиян
Стуканов отметил, что в Российской Федерации сейчас складывается ситуация, когда война напрямую зайдет в дом практически каждого жителя. Россияне же привыкли наблюдать за ней в телевизоре, как шоу за стеклом.
По его словам, многие россияне на словах выражали готовность идти воевать и положить жизнь за Россию и Путина. Однако во время соответствующих опросов на улицах российские мужчины уже не были так смелы и просто убегали.
Уже сочли украинские исследователи из "Информационного сопротивления", что период от времени попадания на мобилизационный пункт до попадания в Украину составляет ориентировочно 7 – 10 дней. То есть этих мобилизованных не готовят к военным действиям,
– подчеркнул руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.
Он отметил, что новых мобилизованных не учат, в частности, потому, что в России сейчас нет инструкторов, поскольку значительная часть опытного состава погибла в Украине.
Со времени попадания в Украину до гибели так же может пройти всего несколько дней. И, соответственно, все эти мобилизованные начинают связываться всеми возможными каналами с родными и рассказывать о реальной ситуации,
– сказал Стуканов.
Поэтому, отметил он, родственники этих солдат знают о том, что мобилизованных не обули, не одели, практически не накормили, не научили, не вооружили как следует и практически бросили умирать. Более того – позади них идут заградительные отряды, гонящие их всех на убой.
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Что ускорит социальный раскол в России
Стуканов заметил, что в социальной среде в России начинаются достаточно интересные процессы, которые могут приводить к возмущениям и беспокойствам. К тому же мобилизация происходит неравномерно и по-разному затрагивает национальные регионы.
Исследователи обращают внимание на то, что Россия делает акцент не на этнических россиянах и богатых городах, а на национальных меньшинствах, пытаясь именно ими заполнить нужные квоты. Публичным стал случай с Белгородским полигоном, где таджики расстреляли около двух десятков россиян или на религиозной, или на национальной почве.
Это также является свидетельством того, что обостряется разлом национальный и религиозный,
– подчеркнул Стуканов.
Он считает, что, несмотря на то, что в ряде регионов России заявили о завершении мобилизации, она скрыто будет продолжаться, вероятнее всего, за счет именно национальных меньшинств.
Поэтому этот разлом будет усугубляться. Я бы, к сожалению, не был оптимистом в том смысле, что этот разлом будет моментально для нас переходить в качественную плоскость.
– сказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.
В то же время он убежден, что если динамика войны зимой зайдет в более спокойное русло, то ближе к ее концу – в начале весны эти социальные аспекты могут подготовить почву в России к интересным социальным процессам, в том числе и взрывам.
Мобилизация в России: что известно
- Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой назовут 300 тысяч человек. Глава страны-террористки аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек . Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа Путина. Хотя власти России это отрицают.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации . Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- Впоследствии мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве, но у Путина отрицали соответствующие планы.
- В Москве продолжают раздавать повестки россиянам по месту жительства и работы. Хотя мэр столицы России Сергей Собянин продолжает это отрицать.