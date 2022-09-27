Заставит ли мобилизация россиян наконец-то задуматься о войне: ответ Пионтковского

Объявленная путиным мобилизация в россии повлекла за собой незначительные протесты в некоторых регионах. Однако масштабных антивоенных акций там пока нет.

Об этом сказал российский публицист и оппозиционный политик из Вашингтона Андрей Пионтковский на стриме, который транслировал 24 канал. Он отметил, что все, кто по разным причинам хотел воевать в Украине, уже уехали на фронт.

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Мобилизация в России и действиях пропагандистов

Пионтковский считает, что мобилизованные могут по-иному взглянуть на ситуацию и перспектива погибнуть станет для них очень ощутимой, когда они вытащат оружие на учениях.

Это проиграно властями полностью. Еще один показатель. Чем занимается вся пропаганда? Все симоньянши вместо того, чтобы кричать "вставай, страна, великая на смертный бой", самой пойти в санитарки в чумный вагон, со СПИДом, ковидом и сифилисом,

– сказал российский публицист.

Однако пропагандисты пытаются снимать какие-то ролики, давать социальную рекламу. Они в частности пытаются успокоить, что в армию заберут не всех. А утверждают, что заберут всего 300 тысяч, а, например, студенты под мобилизацию не попадут.

То есть быдло уйдет. Рабочие, крестьяне уйдут. А нас не возьмут, не бойтесь,

– процитировал Пионтковский заявления пропагандистов.

Он добавил, что все, кто по разным причинам хотел воевать и убивать украинцев, уже уехали на фронт. А остальное население воевать не хочет.

Пионтковский сказал, при каких условиях рухнет путинская машина: смотрите видео

Сколько должно умереть россиян, чтобы они задумались

Пионтковский отметил, что для того, чтобы россияне начали задумываться о войне в Украине, достаточно освободить Херсон. Для этого нужно ликвидировать находящуюся там российскую группировку. Ему можно просто дать возможность перейти на левый берег или сдаться в плен.

Речь идет о 10 тысячах, но, между прочим, отборных. Ведь все оставшиеся сливки российской военной машины сейчас сосредоточены на правом берегу Днепра,

– сказал российский публицист.

Он отметил, что путин категорически отказал этим войскам в праве переправиться на левый берег, на чем настаивали их непосредственные командиры.

Движется все. Вся фейковая машина, вся эта псевдодержава путинская держится сейчас на нити. И освобождение Херсона эту ниточку перережет,

– считает Пионтковский.

Поэтому, подчеркнул российский оппозиционный политик, нужно только решить эту задачу.

Мобилизация в России: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террористки аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти России это отрицают.

Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Кремль переводит вину за несостоятельность российского правительства соблюдать свои заявленные критерии мобилизации на местные власти. Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), мол, во всем виновата бюрократия на местах.

Частичная мобилизация в россии, очевидно, идет провально для кремля . Сейчас на горячую линию по сдаче в плен "Хочу жить" поступают звонки от тех, кто еще не мобилизован.

Обратите внимание – в ISW сказали, повлияет ли мобилизация на войну: смотрите видео