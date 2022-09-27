Про це сказав російський публіцист та опозиційний політик із Вашингтона Андрій Піонтковський на стрімі, який транслював 24 канал. Він зауважив, що всі, хто з різних причин хотів воювати в Україні, уже від'їхали на фронт.

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Мобілізація в росії та дії пропагандистів

Піонтковський вважає, що мобілізовані можуть інакше поглянути на ситуацію й перспектива загинути стане для них дуже відчутною, коли вони витягнуть зброю на навчаннях.

Це програно владою повністю. Ще один показник. Чим займається вся пропаганда? Всі симоньянки замість того, щоб кричати "вставай, країно, велика на смертний бій", самій піти у санітарки в чумний вагон, зі СНІДом, ковідом і сифілісом,

– сказав російський публіцист.

Однак натомість пропагандисти намагаються знімати якісь ролики, давати соціальну рекламу. Вони, зокрема, намагаються заспокоїти, що до армії заберуть не всіх. А стверджують, що заберуть лише 300 тисяч, а, наприклад, студенти під мобілізацію не потраплять.

Тобто бидло піде. Робітники, селяни підуть. А нас не візьмуть, не бійтеся,

– процитував Піонтковський заяви пропагандистів.

Він додав, що всі, хто з різних причин хотів воювати та вбивати українців, уже від'їхали на фронт. А решта населення воювати не хоче.

Піонтковський сказав, за яких умов впаде путінська машина: дивіться відео

Скільки має померти росіян, щоб вони замислилися

Піонтковський зазначив, що для того, аби росіяни почали задумуватися щодо війни в Україні, достатньо звільнити Херсон. Для цього треба ліквідувати російське угруповання, яке там перебуває. Йому можна просто дати можливість перейти на лівий берег або здатися в полон.

Мовиться про 10 тисяч, але, між іншим, відбірних. Адже всі вершки російської воєнної машини, які залишилися, зараз зосереджені на правому березі Дніпра,

– сказав російський публіцист.

Він зауважив, що путін категорично відмовив цим військам у праві переправитися на лівий берег, на чому наполягали їхні безпосередні командири.

Рухне все. Вся фейкова машина, вся ця псевдодержава путінська тримається зараз на нитці. І звільнення Херсона цю ниточку переріже,

– вважає Піонтковський.

Тому, наголосив російський опозиційний політик, потрібно лише розв'язати це завдання.

До речі! Часткова мобілізація в росії, вочевидь, іде провально для кремля. Зараз на гарячу лінію щодо здачі в полон "Хочу жити" надходять дзвінки від тих, хто ще не мобілізований.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

Кремль перекладає провину за неспроможність російського уряду дотримуватись власних заявлених критеріїв мобілізації на місцеву владу. Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), мовляв, в усьому винна бюрократія на місцях.

Зверніть увагу – в ISW сказали, чи вплине мобілізація на війну: дивіться відео