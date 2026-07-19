Путин выбрал войну, мужчинам призывного возраста следует покинуть Россию до сентября, – Коваленко

Российский диктатор Владимир Путин выбрал путь продолжения военных действий против Украины. Поэтому мужчинам мобилизационного возраста следует покинуть Россию до сентября 2026 года.

Об этом написал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Почему российским мужчинам лучше покинуть Россию именно до сентября?

Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия выбрала продолжение войны вместо мира.

"Именно Москва хочет вести войну на истощение, и именно Путин уже не видит ничего, кроме войны, ослепленный ненавистью и идеями Кириенко и Герасимова", – пояснил лейтенант.

Руководитель ЦПД отметил, что украинцы выстоят, а вот российским элитам следует понимать – для них эта война только ухудшит ситуацию.

Нужно свергнуть Путина, сменить режим, вступить в диалог о мире. С Путиным России в нынешнем виде в будущем не будет. Российским гражданам мобилизационного возраста стоит покинуть страну до сентября,

– резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее Андрей Коваленко заявлял, что Россия готовится мобилизовать еще как минимум 500 тысяч солдат осенью 2026 года, чтобы отправить их на войну в Украину.

По словам руководителя ЦПД, некоторых мобилизованных россиян планируют бросать в бой в первые две недели, чтобы любой ценой стабилизировать ситуацию на Востоке. Других же будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Андрей Черняк подчеркнул, что российские власти не будут поднимать тему мобилизации до парламентских выборов осенью 2026 года. А вот после них такой сценарий не исключен.