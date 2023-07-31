Российские власти не могут оградить население от войны, – разведка Британии

Кремлю становится гораздо сложнее притворяться, что война против Украины никак не влияет на жизнь внутри России. Особенно учитывая беспилотники в Москве и мобилизацию пенсионеров.

В британской разведке отметили, что атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Пригожина подчеркивают неспособность российского государства "защитить население от войны". Это еще не учитывая того факта, что в стране до сих пор идет мобилизация.

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Мобилизовать даже 70-летних: Россия пытается призвать в армию как можно больше мужчин

Российские власти пытаются как можно скорее призвать в армию больше мужчин. Поэтому первоочередное внимание Кремль уделяет внесению изменений в законодательство.

В середине июля 2023 г. Госдума повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, сохранив при этом нижнюю границу на уровне 18 лет.

Хотя срочники пока не дислоцируются в Украине, им находят работу в России – дополнительные призывники идут на замену профессиональным и мобилизованным солдатам, отправляющим воевать.

А 24 июля 2023 г. Путин подписал закон, согласно которому планируется поэтапное увеличение верхнего возрастного ценза для призывных в запас: теперь офицеры могут быть мобилизованы в возрасте до 70 лет.

У россиян паника из-за атаки БпЛА на Москву

В Москве 30 июля ночью раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что произошел прилет в комплекс "Москва-Сити" – в этом здании. расположены три российских министерства: минэкономразвития, минпромторг и минцифры страны агрессора.

После "хлопка" в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов. Также оккупанты на некоторое время закрывали московский аэропорт "Внуково".