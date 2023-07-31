У британській розвідці зазначили, що атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій і недавній "заколот" Пригожина підкреслюють нездатність російської держави "захистити населення від війни". Це ще не враховуючи того факту, що в країні досі триває мобілізація.

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Мобілізуватимуть навіть 70-річних: Росія намагається прикликати до армії якомога більше чоловіків

Російська влада намагається якомога швидше призвати до армії більше чоловіків. Тож наразі першочергову увагу Кремль надає внесенню змін до законодавства.

У середині липня 2023 року Держдума підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, зберігши при цьому нижню межу на рівні 18 років.

Хоча строковики наразі не дислокуються в Україні, їм знаходять роботу в Росії – додаткові призовники йдуть на заміну професійним і мобілізованим солдатам, який відправляють воювати.

А 24 липня 2023 року Путін підписав закон, згідно з яким планується поетапне збільшення верхнього вікового цензу для призовних у запас: тепер офіцери можуть бути мобілізовані у віці до 70 років.

У росіян паніка через атаку БпЛА на Москву

У Москві 30 липня вночі пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що відбувся приліт у комплекс "Москва-Сіті" – у цій будівлі розташовані три російських міністерства: мінекономрозвитку, мінпромторг та мінцифри країни агресорки.

Після "бавовни" у Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден. Також окупанти на деякий час зачиняли московський аеропорт "Внуково".