Оккупанты заканчиваются: зачем Путин срочно созывает Совбез

На этой неделе в России собираются провести заседание Совбеза. Уже звучали предположения, что там могут объявить некоторые решения в контексте войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, уже звучали мысли, что, возможно, там даже попытаются объявить мобилизацию в России. Но, конечно, точно спрогнозировать тут не получится.

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Объявят ли в России мобилизацию

Как отметил Галлямов, радикальное крыло Кремля уже давно просило Путина, чтобы тот согласился на мобилизацию. Казалось, что в мае 2023 года ее объявят. Но эта тема несколько затихла.

Была информация, что якобы так называемые "технократы" в Кремле убеждали диктатора этого не делать, ведь мобилизации ударит по внутренней ситуации в России. Радикальное крыло же бесится, потому что оккупанты заканчиваются.

Многое тут зависит, как ни странно, от Дональда Трампа. Президент США выступает против эскалации войны в Украине и призывает к ее прекращению.

Мобилизация – это эскалация. Он согласился на определенное продолжение боевых действий. Не вводит санкций; не дает Украине оружия и вообще не делает ничего, чтобы остановить Путина. Карт-бланш на продолжение войны Путин получил. А есть ли у него карт-бланш на эскалацию в виде мобилизации? Неизвестно,

– сказал Галлямов.

Еще буквально недавно Трамп давал Путину две недели на завершение войны. Этот период прошел, но президент США теперь вообще не говорит о наказании для российского диктатора. Он даже начал рассказывать, что понимает Путина.