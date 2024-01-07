Две составляющие: как Путин может решать проблему мобилизации после выборов

В марте 2024-го года в России состоятся президентские выборы. Но после них на фронте может увеличиться количество российских военных. Все потому, что до выборов массовая мобилизация – непопулярная мера для власти.

Такое мнение 24 Каналу выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что Владимир Путин также не хочет себе сорвать "победные выборы с одного тура". Он добавил, что глава Кремля не станет подстрекать общество к определенным действиям.

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"Он будет держаться до конца марта, вероятнее всего, пока не вступит официально на эту должность. Постепенно начнут усиливаться мобилизационные действия", – убежден Гетьман.

Вероятно, в России возможен дополнительный весенний призыв в вооруженные силы. А потом призывники превратятся в якобы "добровольцев". Ведь когда россияне попадают в воинские части, им предлагают подписать контракт. То есть, так они становятся контрактниками. Если они этого не хотят, пугают их, что "им будет очень плохо". Враг пытается использовать две составляющие.

Там дедовщина. Есть очень много средств унижения человека, морального давления. Кнутом и пряником,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Если этого не удается, то россиянам начинают рассказывать, что "военнослужащие будут делать те же действия, если будут контрактниками". Однако, мол, будут еще получать за это деньги.

Поэтому Владимир Путин и начинает говорить потом, что среди россиян "много добровольцев". Например, так глава Кремля уже заявлял, что якобы каждый день добровольно в армию записывается 1500 человек. Однако "добровольцами" они, как отметил майор запаса, стали по принуждению.

Мобилизация врага