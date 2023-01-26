Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Крыму на конец февраля

Российские захватчики запланировали новую волну мобилизации. Они начали подготовку к ней на территории временно оккупированного Крыма и запланировали, откуда возьмут деньги.

По данным наших военных, враги прекращают даже ремонт и строительство в государственных учреждениях. Деньги по этим направлениям также заберут.

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Что известно о мобилизации врагов

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия по очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего (2023 – 24 Канал) года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным украинских военных:

следующая массовая волна мобилизации у врагов запланирована на конец февраля;

с 1 февраля 2023 года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях прекратят;

деньги с этих работ будут направлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

По данным американского Института изучения войны от 26 января, Владимир Путин готовится к затяжной войне. Для этого он и пытается незаметно мобилизовать до 200 тысяч человек.

Мобилизация в России: коротко